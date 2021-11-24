Vitor Pereira: Birçok sistemi deniyoruz

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Pereira, "Birden fazla sistemle oynamaya çalışıyoruz, farklı takımlar ile oynuyoruz. Rakiplere göre bir taktik belirlemek gerekiyor. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.