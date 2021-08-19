Vitor Pereira'dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti
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Vitor Pereira'dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti 19.08.2021 | 01:37
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Fenerbahçeli Ozan Tufan Watford'da 19.08.2021 | 01:33
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Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi? 19.08.2021 | 01:31
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Marcao'nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim açıkladı 19.08.2021 | 01:24
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Siopis, Trabzon'a geliyor! Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaştı | Video 18.08.2021 | 15:11
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Taraftar Marcao'ya tepkili | Video 18.08.2021 | 14:14
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Galatasaray, Danimarka'ya uçtu. Marcao kafilede yer almadı! | Video 18.08.2021 | 10:44
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Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor! 17.08.2021 | 22:53
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Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da 17.08.2021 | 01:45
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan'a Watford kancası! 16.08.2021 | 15:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ağustos'ta oynanacak Helsinki mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmalarına da değinen Portekizli teknik adam, forvet bölgesine takviye istediğini ifade etti. İşte detaylar...