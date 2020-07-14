Video Spor Volkan Demir: Edin Visca Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Volkan Demir: Edin Visca Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Volkan Demir: Edin Visca Fenerbahçe'de oynamak istiyor
14.07.2020 | 18:42

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A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Edin Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

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