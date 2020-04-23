Volkan Demir: İşin tarafı olanların yorum yapması doğru değil

Fenerbahçe'nin oyuncusu Max Kruse, corona virüsü salgınından dolayı ertelenen liglerin eylül ayında başlaması gerektiğini savunmuştu. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Kruse'nin bu sözlerini yorumlarken sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri aktardı. Demir, "Sporcuların, spor camiasının daha doğrusu bu işin tarafı olanların bu konuyla ilgili yorum yapmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.