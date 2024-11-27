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Volkan Demirel:

Volkan Demirel: "Bence bizim oyunumuz Okan Buruk'u rahatsız etti" | Video

27.11.2024 | 12:45

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçında rakibin kendilerine bir üstünlük kuramadığını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Çimin boyu bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti. Şu anlamda rahatsız etti, biz gerçekten hem 10 kişi hem de 11 kişi gereken savunmayı verdik ve onlar bize üstünlük kuramadılar” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Samsunspor'a konuk olacak. İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, galibiyet hasretine son vermek için rakibi karşısında 3 puana odaklandı. Galatasaray maçında sakatlık geçiren kaleci Gökhan Akkan takımla çalışmaya başlarken, Samsunspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı.

"ÇİMLERİN BOYUTU NORMALDİ"
Geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Galatasaray müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çimlerin uzun olduğunu, sahanın sulanmadığını ve stadın elverişli olmadığı söylemişti. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de konuya açıklık getirdi. Demirel, "Çimler ölçüldüğü takdirde, bakıldığı ve görüldüğü üzere normal boydalardı. Okan hocanın maçtan sonra söylemlerini ne amaçlı söylediğini de bilemiyorum. Hem stadımızla alakalı hem sahanın sulanmadığıyla alakalı ama o günde biliyorsunuz gün boyu bir yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti. Şu anlamda rahatsız etti, biz gerçekten hem 10 kişi hem 11 kişi gereken savunmayı verdik ve onlar bize üstünlük kuramadılar. Üstünlük kuramamalarının sebebini de bizim oyunumuzun iyi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Maçtan sonra analizleri yaptıktan sonra gerçekten çok memnun olduğumuzu oyuncularımıza da söyledim, biz doğru yoldayız. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla üstelemiyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Elimizden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Biz 10 kişiyle de 11 kişiyle de Galatasaray gibi bu ligin lideri olan takımıyla mücadele etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Kaleci Gökhan'ın durumunun iyi olduğunu da dile getiren Demirel, "Gökhan bir darbe aldı. Göğsünde hafif bir ağrı hissediyor ama antrenmana katılıyor, duruma göre bakacağız. Diğer kalecimiz Diogo'da çok iyi oynadı. Oyuncularımın gerçekten iyi durumda olduklarını biliyorum, iyi de performans sergiliyorlar. Motivasyon ve konsantrasyon olarak çok iyi seviyedeyiz. Maça daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Galatasaray maçındaki oyunla, konsantrasyonla maça çıkarsak skor anlamında, skor söylemek istemiyorum ama iyi oyun, iyi mücadele göreceksiniz, zamanla da artık skorlara da yansıdığı takdirde herkesin mutlu olduğu bir Bodrumspor olacak" şeklinde konuştu.

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