Video Spor Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video
Volkan Demirel:

Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video

23.12.2024 | 08:35

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte yansıyan fotoğraf karesi ile ilgili olarak, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ama Şenol Güneş'ten asla özür dilemiyorum" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

"Bu kadar pozisyon bulup da gol atamadığımız maç olmamıştır" diyen Demirel, "Oyuncularımız her istediğimizi yapmaya çalıştılar. Onları tebrik ediyorum. Trabzonspor'u seyircisi önünde baskılı oynayacağımızı biliyorduk. Bizim amacımız da, kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı. Fırsatları da bulduk ama değerlendiremedik. Pedro çok güzel bir vuruşla gol attı. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM AMA ŞENOL GÜNEŞ'TEN DİLEMİYORUM"
Maç öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise Demirel, "Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Bugüne kadar herhangi bir futbol adamına saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugün yaptığım saygısızlık sayılıyorsa, ben hayatımda iki defa zorlandım; biri babamın vefatında biri de deprem zamanında. Cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ben, ölüye saygısı olmayan insanın dirisine de saygı duymam. Orada insanların neler çektiğini bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. Bu beni çok üzmüştü, gördüğüm yerde bunu söyleyecektim. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum" açıklamasında bulundu.

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