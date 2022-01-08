Video Spor Volkan Demirel'den hakem isyanı!
Volkan Demirel'den hakem isyanı!

Volkan Demirel'den hakem isyanı!

08.01.2022 | 19:50

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası konuk olduğu Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Volkan Demirel, "Hakemin kararıyla verilmeyen bir penaltı var. Bence penaltıydı. Eğer penaltıysa Zorbay hocam hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım." dedi.

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