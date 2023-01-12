Video Spor Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı
Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı

Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı

12.01.2023 | 15:36

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Hollandalı futbolcu Wout François Maria Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı.

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