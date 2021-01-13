Video Spor Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar (Ziraat Türkiye Kupası)

Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar (Ziraat Türkiye Kupası)

Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar (Ziraat Türkiye Kupası)
13.01.2021 | 09:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni Malatyaspor 1 7 - 8 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar Ziraat Türkiye Kupası
Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar (Ziraat Türkiye Kupası) 13.01.2021 | 09:18
Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum 03:44
Fatih Terim: Derin bir yalnızlık hissediyorum 13.01.2021 | 01:09
Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET 12:46
Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | ÖZET 13.01.2021 | 00:36
Yeni Malatyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:06
Yeni Malatyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 12.01.2021 | 21:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol 08:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor! İşte şimdiye kadar atılan en güzel 20 gol 10.01.2021 | 10:05
Volkan Demir Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ile Galatasaraylı Falcao'yu böyle kıyasladı Video 11:33
Volkan Demir Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ile Galatasaraylı Falcao'yu böyle kıyasladı Video 09.01.2021 | 09:35
İşte Fenerbahçe'nin bomba transfer atağı Mesut Özil'in hayat hikayesi | Video 06:46
İşte Fenerbahçe'nin bomba transfer atağı Mesut Özil'in hayat hikayesi | Video 08.01.2021 | 09:59
Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durumu değerlendirdi 01:30
Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durumu değerlendirdi 07.01.2021 | 16:23
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi | Video 00:15
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi | Video 07.01.2021 | 15:38
Son dakika! Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ne zaman geliyor? | Video 00:57
Son dakika! Fenerbahçe'nin transfer bombası Mesut Özil ne zaman geliyor? | Video 07.01.2021 | 13:22
Son dakika: Galatasaray'dan 5 transfer! Fatih Terim... 04:00
Son dakika: Galatasaray'dan 5 transfer! Fatih Terim... 06.01.2021 | 15:23
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video 02:38
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video 06.01.2021 | 11:08
İsmail Kartal açıkladı! Hakeme ne dedi? 05:38
İsmail Kartal açıkladı! Hakeme ne dedi? 05.01.2021 | 22:35
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! Campi Karagümrük'te... 04:52
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! Campi Karagümrük'te... 05.01.2021 | 11:37
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı? İşte cevabı 00:44
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Çaykur Rizespor maçında oynayacak mı? İşte cevabı 04.01.2021 | 16:25
Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı 01:56
Son dakika: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao futbolu bırakıyor mu? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı 04.01.2021 | 15:26
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçları A Spor'da | Video 01:04
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçları A Spor'da | Video 04.01.2021 | 12:07
Erman Toroğlu: Oğuzhan Galatasaray'ın Falcao'su gibi! 01:48
Erman Toroğlu: Oğuzhan Galatasaray'ın Falcao'su gibi! 03.01.2021 | 22:55
Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar 02:42
Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar 03.01.2021 | 22:51
Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 01:56
Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil 03.01.2021 | 22:34

Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası geniş maç özeti tüm toller ve tartışmalı pozisyonlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışları sonunda Yeni Malatyaspor'a 7-6'lık üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA