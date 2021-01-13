Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar (Ziraat Türkiye Kupası)
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Yeni Malatyaspor 1 (7) - (8) 1 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası geniş maç özeti tüm toller ve tartışmalı pozisyonlar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışları sonunda Yeni Malatyaspor'a 7-6'lık üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.