Yeni Malatyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi takım mücadelenin 10. dakikasında penaltı bekledi. Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş, Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Kendisini takip eden Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan genç futbolcu penaltı bekledi ancak hakem Özgür Yankaya, oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...