Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü | Video

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Sakarya’da U18 Play-Off A Grubu liderlik maçı sonrasında futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.
Sakarya U18 Play-off A Grubu'nda liderlik müsabakasında Arifiyespor ile Çaybaşı Bekirpaşaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Beraberlik sonrasında statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Taraftarın da dahil olduğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Polis ekiplerince yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.