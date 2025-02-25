Yeşil sahada uçan tekmeler konuştu, rekor ceza yağdı | Video 25.02.2025 | 13:27 Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nu zirvede tamamlayan Gaziosmanpaşaspor'a İl Disiplin Kurulu'ndan ceza yağdı. Şampiyonun Yolspor ve Gültepespor ile oynadığı maçlarda yaşanan olaylardan dolayı 6 futbolcuya men cezası verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri 1. Amatör Küme şampiyonu Gaziosmanpaşaspor'a İl Disiplin Kurulu tarafından Yolspor maçı sonrası ve Gültepespor maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza verildi. Kayseri İl Disiplin Kurulu'nun 21 Şubat 2025 tarihinde aldığı karar istikametinde; 2 Şubat'ta oynanan Yolspor - Gaziosmanpaşaspor maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı Berat Koç'a 5 maç, Emirhan Demirezen'e 2 maç, Ahmet Çelik'e 2 maç, hakeme yönelik hakarette bulunan Kasım Şahin'e 4 maç, Hakan Yılmaz'a 2 maç ceza verildi.

16 Şubat'ta oynanan Gaziosmanpaşaspor - Gültepespor maçında hakem Erkan Kırçıl'a yönelik eyleminden dolayı Gaziosmanpaşaspor kalecisi Yaşar Şener'e 10 maç men cezası verildi. İl Disiplin Kurulu'nban yapılan açıklamada; "16.02.2025 tarihinde oynanan Gaziosmanpaşaspor - Gültepespor futbol müsabakasında Gaziosmanpaşaspor takımından Yaşar Şener'in hakeme karşı eylemi saldırı olarak nitelendirilmiş olup Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 44/1-a ve 95. Maddeleri gereğince 10 maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesi kararı alınmıştır" denildi.