Yılmaz Vural: Ömrümüz play-off oynamakla geçiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testi pozitif çıkan Vural, konuyla ilgili "Aslında virüs bizde yokmuş, antikor testinde ortaya çıktı." derken, play-off yarışıyla ilgili "Ömrümüz play-off heyecanı yaşamakla geçiyor." ifadelerini kullandı.