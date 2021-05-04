Yılmaz Vural, yabancı futbolculara sert çıktı! "Soyunma odasını birbirine katmış..."

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1 mağlup olan Erzurumspor, kümede kalma mücadelesini riske soktu. Maçın ardından Erzurum ekibinin teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu. Hala ligde kalma umutlarının devam ettiğini ifade eden Vural, Novikovas için de "Oyundan çıkınca soyunma odasını birbirine katmış" ifadelerini kullandı.