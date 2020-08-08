Yunus Emre Sel'den Trondsen ve Castillo değerlendirmesi

Trabzonspor'dan peş peşe iki KAP açıklaması geldi. Bordo-mavili takım önce Norveç'in Rosenborg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki orta daha Anders Trondsen, ardından ise Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferi için kulüpleri ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İki oyuncu hakkında bilgiler veren Sel, "Trabzonspor'un Hadebe için de girişimleri var. Kısa zaman içerisinde Marlon transferinin de açıklanmasını bekliyoruz. Mendoza için de ciddi hamleler var. Fırtına en az 8 transfer yapacak" dedi.