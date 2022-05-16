Zlatan Ibrahimovic kendini coşkuya kaptırdı, otobüsün "kırılmaz" camını kırdı | Video

AC Milan'ın efsanevi oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, eliyle takım otobüsünün camını kırdı. İtalya Serie A'da bitime sadece 1 hafta kala en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa koşan AC Milan'ı taraftarları büyük bir coşkuyla karşıladı. Ibrahimovic de bu sevgiye karşılık vermek isterken eliyle otobüsün camına vurunca normal şartlar altında güvenlik amacıyla "kırılmaması gereken" cam bir anda çatladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.