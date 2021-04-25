Video Teknoloji Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu
25.04.2021 | 13:50

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

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