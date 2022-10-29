Video Teknoloji Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor'
Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor'

Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor'

29.10.2022 | 09:21

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TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, Sabah Gazetesi Yazarı İlker Gezici'nin sorularını cevapladı ve TikTok'un gelecek ile ilgili hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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