Emir Gelen 'TikTok'u her ay bir Milyar insan ziyaret ediyor'

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TOGG Arjantin'de kış testine girdi | Video 14.09.2022 | 17:32
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TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, Sabah Gazetesi Yazarı İlker Gezici'nin sorularını cevapladı ve TikTok'un gelecek ile ilgili hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.