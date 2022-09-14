Ferrari'den bir ilk! 2023 Ferrari Purosangue crossover tanıtıldı | Video

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Rakiplerinin aksine SUV modeli çıkartmama kararı alan Ferrari bu kararından döndü ve marka tarihinde ilkleri temsil eden crossover modeli Purosangue'nin örtüsünü sonunda kaldırdı. Purosangue, ters açılan arka kapıların da dahil olduğu dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.