İlk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3 tanıtıldı | Video

Dünyanın ilk ‘uçan yarış otomobili’ Avustralya’da uçtu. Airspeeder EXA adı verilen uçan otomobilin teknik özellikleri şimdilik gizli tutuluyor. Bu yıl yapılacak üç yarışta uçan yarış otomobilleri test edilecek ve 2022’de pilotlar, gökyüzünün Formula-1 yarışında yerlerini alacak.

Dünyanın ilk 'uçan yarış otomobili' Avustralya'da uçtu. Airspeeder EXA adı verilen uçan otomobilin teknik özellikleri şimdilik gizli tutuluyor. Bu yıl yapılacak üç yarışta uçan yarış otomobilleri test edilecek ve 2022'de pilotlar, gökyüzünün Formula-1 yarışında yerlerini alacak.