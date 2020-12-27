Video Teknoloji Mavi Vatan için yeni, yerli ve milli hafif torpido 'ORKA' geliyor | Video

Mavi Vatan için yeni, yerli ve milli hafif torpido 'ORKA' geliyor | Video

Mavi Vatan için yeni, yerli ve milli hafif torpido 'ORKA' geliyor | Video
27.12.2020 | 15:30

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için '324 milimetre Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi' başlatıldı. ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilecek 'ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında salgına rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdüren Türk savunma sanayiinden, yılın son günlerinde yerli ve milli bir projeye daha başlamanın müjdesi geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için '324 milimetre Torpido Geliştirilmesi (ORKA) Projesi' başlatıldı. Düzenlenen protokol imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, SSB, ROKETSAN ve ASELSAN temsilcileri katıldı.

Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan ve envanterine alınabilecek su üstü platformlar ile deniz hava araçlarından denizaltılara karşı kullanılacak ORKA torpido silah sistemi yerli ve milli olarak geliştirilecek. Hassas güdüm, navigasyon, gelişmiş arama ve hücum kabiliyetlerine sahip olacak ORKA, aldatma ve karıştırmaya karşı direnciyle hedef üstünde yüksek etkinlik sağlayacak. ORKA, Mavi Vatan'ın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne milli bir unsur olarak güç katacak.

'ORKA, BİZİ BU ALANDA DIŞARI BAĞIMLI OLMAKTAN DA KURTARACAK'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayiinde iki misli daha hızlı çalışacağız sözünü esas alarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Artık durmak zamanı değil, geçen her gün değerli. Güvenlik güçlerimizin bir ihtiyacı olduğunda onu dışarıdan almak yerine, bizim kendimizin temin etmesi gerekiyor. Onun için her projede olduğu gibi, bunda da projeyi yürütecek firmalarımız süreyi hızlandıracaklardır. ORKA, bizi bu alanda dışarı bağımlı olmaktan da kurtaracaktır. Projede çalışacak bütün ekibe muvaffakiyetler diliyor, gayretlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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