Pikap aracını öyle bir modifiye etti ki, bir gören bir daha baktı | Video

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir vatandaş, pikap aracını şimdiye kadar örneği çok da görülmemiş bir şekilde modifiye etti. Otobandaki diğer sürücüler bu anları cep telefonlarına kaydederken, ilginç araç büyük ilgi gördü.

Bir otomobilin, minibüsün, otobüsün veya başka bir aracın modifiye edilmesi alışıldık bir durum. Fakat bazı kişiler araçlarına çılgın modifiyeler yaparak işi bir adım daha ileri götürüyorlar. Bunun son örneği Amerika'da bir yolda görüldü. Modifiye araçlara dünyanın her ülkesinde görebilirsiniz. Araç sahipleri yaptıkları modifiyelerle otomobillerini, kamyonetlerini, minibüslerini ve aklınıza gelecek daha birçok aracı resmen başka bir modele çevirebiliyorlar. Bazen çılgın modifiyeler de yapılabiliyor. Kısa süre önce Amerika'da yaşayan biri, kamyonetini öyle bir hale getirdi ki, aracı yolda görenler dönüp bir daha baktı. Kamyonetine özel bir hidrolik sistemi yerleştiren bu kişi, aracıyla otobanda giderken kamyonetin arka kısmını kaldırıp, hareket ettirince diğer sürücülerin de ilgisini çekti. Bu anlar videoya kaydedildi ve sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Aslında yapılan bu modifiyeye hidrolik kamyon kasası deniliyor ve bazı bölgelerde Low Rider kültürünün bir parçası olarak kabul ediliyor. Low Rider, alçaltılmış gövdeye sahip özelleştirilmiş araçlardır. Bu tarz araçlarda, araç sahibinin istediği zaman yüksekliğini ayarlanabildiği süspansiyonlar bulunuyor.