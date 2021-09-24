Video Teknoloji Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcıları selamladı | Video

Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcıları selamladı | Video

Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcıları selamladı | Video
24.09.2021 | 16:58

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NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST’in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı’na geldi. Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’la birlikte apronda araçla gezdi, katılımcıları selamladı ve stantları dolaştı.

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