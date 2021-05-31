Robotların dansı hayran bıraktı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Robotların dansı hayran bıraktı | Video 31.05.2021 | 17:01
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TOGG fabrikasının hızlı yükselişi sürüyor | Video 20.05.2021 | 12:02
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Mars helikopteri Ingenuity’nin üçüncü uçuşunun 3D videosu yayınlandı | Video 13.05.2021 | 10:30
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Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
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Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
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SpaceX'in Starship'i 5. denemede başardı | Video 06.05.2021 | 10:22
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Azerbaycan ordusundan Bayraktar TB2’li tatbikat | Video 04.05.2021 | 16:57
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HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 04.05.2021 | 15:05
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Uzay İstasyonunda görevli 4 astronot dünyaya döndü | Video 02.05.2021 | 11:19
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SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı | Video 24.04.2021 | 16:23
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NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı | Video 23.04.2021 | 16:05
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Milli teknoloji hamlesi hız kazandı! Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı! 16.04.2021 | 12:25
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SON DAKİKA: Google Rekabet Kurulu'na sözlü savunma verdi 30.03.2021 | 13:24
Çin’de bir teknoloji fuarında dans eden 9 robot, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Çin'in Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde Cumartesi günü başlayan teknoloji fuarına ilgi büyük oldu. Fuarda, robotlar grup dansı gerçekleşti. 9 Adet robotun bir araya geldiği gösteride, robotlar izleyenleri kendine hayran bıraktı.