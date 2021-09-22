TEKNOFEST'te SOLOTÜRK rüzgarı | Video
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TEKNOFEST tüm hızıyla devam ederken, bugün gerçekleşen Solotürk gösterileri izleyenleri adeta büyüledi.