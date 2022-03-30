Video Teknoloji TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video

TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video

30.03.2022 | 12:33

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Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde (EKO İKLİM) Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.

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ATO Congresium'da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu TOGG sergilenmeye başlandı. Zirve katılımcıları ise Togg'a yoğun ilgi gösterdi. TOGG'u inceleyerek duygularını paylaşan meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, "İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu TOGG arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. 4 gün olsa gelirim çünkü beni kendimden aldı, o kadar güzel olmuş ki baka bakmaya doyamıyorum" diye konuştu.

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