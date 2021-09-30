TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu | Video

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG, SIRO Temiz Enerji Çözümleri adında bir şirket kurdu. SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketlerini üretecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi. SIRO yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak. TOGG 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için işbirliği yapacak.



Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.