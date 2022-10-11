TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video

TOGG resmi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek." açıklamasında bulunuldu.