TOGG'un şarj istasyonları hizmete giriyor | Video

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TOGG resmi hesabından paylaştı. Paylaşımda "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek." açıklamasında bulunuldu.