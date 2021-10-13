Video Teknoloji Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video
Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin minik yardımcıları: ‘ACROB İKA’ | Video

13.10.2021 | 10:24

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen İnsansız Kara Araçlarından (İKA) ACROB’un detaylarını açıkladı.

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin otonom alanlarda ilerlemesini sürdüreceğini bu kapsamda geliştirilen İnsansız Kara Araçlarında (İKA) da geliştirmelerin sürdürüldüğünü kaydetti. Savunma Sanayii Başkanı Demir, bu kapsamda geliştirilen ACROB İKA hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Demir, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda her seviyede insansız kara araçlarımızı geliştirmeye ve hizmete sunmaya devam ediyoruz. Başkanlığımız projesi olarak, Elektroland firması tarafından yerli olarak geliştirilen ACROB insansız kara aracı da güvenlik güçlerimizin kullanımına giren İKA'larımızdan biri. ACROB İKA'lar, her türlü hava ve arazi şartlarında ve değişik görüş koşullarında güvenlik güçlerimizin minik yardımcıları olacaklar" ifadelerini kullandı.

"KEŞİF/GÖZETLEME/DURUMSAL FARKINDALIK KAPASİTESİ YURTDIŞI MUADİL ARAÇLARA GÖRE FARK OLUŞTURACAK SEVİYELERE ULAŞIYOR"
Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen ACROB'un, Türk savunması için çok önemli hizmetlerde bulunacağını belirten Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Kuyruk bölümü de dahil olmak üzere toplam 3 kamerası ile Keşif/Gözetleme fonksiyonuna sahip ACROB İKA, sırtta kolayca taşınabiliyor. ACROB, zorlu arazi şartlarında özellikle kulaç hareket sistemiyle yüksek hareket kabiliyeti, hız ve atiklik yeteneği ile öne çıkıyor. Gelişen teknoloji ile edinilen tecrübeler ışığında sürekli operasyonel kabiliyeti geliştirilmekte olan ACROB aracı, dayanıklı gövde yapısı ile uzun mesafelere atılabilme özelliği, artırılmış ve 180 derece dönüş yeteneği bulunan kuyruk bölümüne eklenen kamera sayesinde keşif/gözetleme/durumsal farkındalık kapasitesi yurtdışı muadil araçlara göre fark oluşturacak seviyelere ulaşıyor" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ ENVANTERİ HARİCİNDE 3 ÜLKENİN DAHA GÜVENLİK KUVVETLERİ ENVANTERİNE DAHİL OLDU"
Türk savunma sanayiinin ihracat kaleminde de oldukça başarılı adımlar attığını ve artık bu alanda önemli ülkelerden biri haline geldiğini kaydeden Başkan Demir, "Başkanlığımız himayesinde gerçekleştirilen geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri sonucunda ülkemiz envanteri haricinde 3 ülkenin daha güvenlik kuvvetleri envanterine dahil olan ACROB aracının gelişen teknoloji seviyesine uyumlu olarak geliştirilmesi ve görev/harekat alanının genişletilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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