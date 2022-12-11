Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyet | Video

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EXPO'ya BAYRAKTAR TB2 damgası | Video 26.10.2022 | 10:50
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Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" SİDA'ya getirilen yeni kabiliyet sayesinde araç denizaltı savunma harbini de icra edecek. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz." dedi.