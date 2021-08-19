Video Teknoloji Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video

Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video

Uzay aracının Venüs geçişi, ses haline getirildi | Video
19.08.2021 | 15:39

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BepiColombo ve Solar Orbiter uzay araçları kısa süreli aralıklarla Venüs'ün yakınından geçti. BepiColombo, ESA ve JAXA'ın Merkür görevi için geliştirildi. Solar Orbiter de ESA ve NASA'nın ortak bir misyonu. Uzay araçlarının ana görevi Venüs değil. Ancak her ikisi de doğru rotada ilerlemek için Venüs'ün çekim kuvvetinden yararlandı. Uzay araçlarının Venüs'ün yanından geçmesi de, araştırma ekiplerine daha fazla veri sağladı.  Birkaç gün önce BepiColombo'dan gelen Venüs fotoğrafı paylaşılmıştı. Ancak her şey fotoğrafla sınırlı değil. Uzay aracında bulunan ivmeölçer, aracın ivmesini de kaydetti. Araştırma ekipleri ivmeölçerden verileri sese çevirdi ve paylaştı. Böylece BepiColombo'nun Venüs geçişi duyulabiliyor.  Ekipler her iki uzay aracındaki manyetometreleri kullanarak, Venüs'ün manyetik alanındaki dalgalanmaları da sese çevirdiler. Bu ses kaydında ise Güneş rüzgarlarının gezegenle olan etkileşimi duyulabiliyor.  Diğer yandan Solar Orbiter, Venüs'ün çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Solar Orbiter, Güneş'i incelemek için geliştirildi. 11 yıllık Güneş döngüsü boyunca yıldızımızın aktivetesi hakkında bilgi toplayacak.  ESA yaptığı açıklamada her iki uzay aracı tarafından toplanan verilerle ilgili daha detaylı bir analizin önümüzdeki birkaç hafta içinde paylaşılacağını açıkladı.

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