Video Teknoloji Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video

Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video

Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video
17.02.2020 | 22:40

Türkiye’nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG)paylaştığı videoda anlatılanlara göre; savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanların önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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