1 Mehmetçik Şehit Oldu! 32 Hain PKK/YPG'li Terörist Öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi. MSB kısa bir süre sonra Irak'ın Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen operasyona dair de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 1 vatan evladının şehit düştüğü 12 teröristin öldürüldüğü bildirildi.