Video Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video
1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video

1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video

05.11.2021 | 11:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video 01:08
1915 Çanakkale Köprüsü gün batımında sisler içinde görüntüsüyle mest etti | Video 05.11.2021 | 11:17
Hava Durumu 05-11-2021 01:30
Hava Durumu 05-11-2021 05.11.2021 | 08:00
Bakan Dönmez’den Türkiye 2023 Zirvesi’nde önemli açıklamalar 28:10
Bakan Dönmez'den Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:39
Bakan Kurum’dan Türkiye 2023 Zirvesi’nde önemli açıklamalar 21:02
Bakan Kurum'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 04.11.2021 | 11:05
Türkiye 2023 Zirvesi başladı 39:16
Türkiye 2023 Zirvesi başladı 04.11.2021 | 09:44
Başkan Erdoğan’dan Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi’nde büyüme mesajı: Yıl sonu çift haneyi yakalarız 03:14
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde büyüme mesajı: Yıl sonu çift haneyi yakalarız 04.11.2021 | 11:00
Adana ve Bingöl’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı 00:53
Adana ve Bingöl'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı 04.11.2021 | 09:05
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! ’Dosta güven, düşmana korku’ 00:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! 'Dosta güven, düşmana korku' 03.11.2021 | 15:30
Tezkere’ye ’Hayır’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’dan Kandil açıklaması 00:09
Tezkere'ye 'Hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kandil açıklaması 03.11.2021 | 15:24
Başkan Erdoğan Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir 01:43
Başkan Erdoğan "Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir" 03.11.2021 | 14:06
19 yıllık AK Parti iktidarında İstanbul’a hangi hizmetler yapıldı? 07:45
19 yıllık AK Parti iktidarında İstanbul'a hangi hizmetler yapıldı? 03.11.2021 | 11:43
İşte 19 yıllık AK Parti döneminde yapılan yatırımlar 02:48
İşte 19 yıllık AK Parti döneminde yapılan yatırımlar 03.11.2021 | 11:49
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti 01:48
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 03.11.2021 | 09:46
Hava Durumu 03-11-2021 01:30
Hava Durumu 03-11-2021 03.11.2021 | 08:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP’nin ’Gizli Gündemini’ ifşa edeceğiz 51:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki ’CHP tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.’ 09:55
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.' 02.11.2021 | 11:23
Diyarbakır’da FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Hava Durumu 02-11-2021 01:30
Hava Durumu 02-11-2021 02.11.2021 | 08:00
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 08:18
MSB: “Ekim ayında 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir” | Video 01.11.2021 | 16:27
SON DAKİKA: ’Fotokapan’a yakalanan PKK’lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 03:00
SON DAKİKA: 'Fotokapan'a yakalanan PKK'lı teröristler kamerada! SİHA ile etkisiz hale getirildiler 01.11.2021 | 11:12

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sisler içerisindeki hali, gün doğumunda drone ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ve kara trafiği olumsuz etkileniyor. Gün doğumunda Drone Pilotu Cihan Kurnaz tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içerisindeki hali havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu videoda, 318 metre yükseklikteki köprü ayaklarının büyük bölümü sis bulutu altında kaldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA