Video Türkiye 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı

19.03.2022 | 10:18

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Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak.
Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

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