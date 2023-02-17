260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından kurtarıldı.
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