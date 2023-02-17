Video Türkiye 260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı
260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı

260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı

17.02.2023 | 00:23

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından kurtarıldı.

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