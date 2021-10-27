Video Türkiye 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

27.10.2021 | 20:20

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Sağlık Bakanlığı 27 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saat içinde 26 bin 896 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 210 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." dedi. İşte Türkiye'de günlük vaka ve vefat sayılarında son durum...

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