27 yıldır yürekleri yakan acı: Başbağlar Katliamı | Video
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar köyündeki Başbağlar Katliamı'nda katledilenleri yakınlarını dualarla andı.