Video Türkiye 8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video
8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video

8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video

14.02.2023 | 10:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8’inci Komando Tugayının Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Arama-tarama ve yardım faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren 8'inci Komando Tugayımız, Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarımızı da unutmayarak mamalarını ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde yıkımı azaltmak için neler yapılmalı? Bir dairesi 6 milyon olan rezidans nasıl yıkıldı? | Video 10:07
Depremde yıkımı azaltmak için neler yapılmalı? Bir dairesi 6 milyon olan rezidans nasıl yıkıldı? | Video 14.02.2023 | 11:26
Kahramanmaraşlı depremzede anlattı: O ses kulağımdan gitmiyor 100 yıl geçse de unutamam! | Video 05:39
Kahramanmaraşlı depremzede anlattı: "O ses kulağımdan gitmiyor 100 yıl geçse de unutamam!" | Video 14.02.2023 | 11:15
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video 02:06
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video 14.02.2023 | 10:29
8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video 00:27
8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video 14.02.2023 | 10:29
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi | Video 03:35
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi | Video 14.02.2023 | 10:24
Eşimin son sözü ’Bir kahve mi yapsak acaba’ oldu, sonra çığlığını duydum | Video 05:04
"Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu, sonra çığlığını duydum" | Video 14.02.2023 | 10:21
Depremin 9. gününde Hatay’daki yıkım böyle görüntülendi | Video 03:47
Depremin 9. gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 14.02.2023 | 10:16
Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video 03:27
Depremde dehşetin hemen sonrasındaki panik anlarını böyle görüntüledi | Video 14.02.2023 | 09:50
Adıyaman’da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 198. saatte sağ kurtarıldı | Video 06:28
Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammet Cafer, 198. saatte sağ kurtarıldı | Video 14.02.2023 | 10:06
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş’ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 04:46
198. saatte peş peşe mucizeler devam ediyor: Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkazdan sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 09:33
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 03:27
Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi! Görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 14.02.2023 | 08:40
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 04:43
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 14.02.2023 | 08:19
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 02:38
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 14.02.2023 | 08:19
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay’ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video 01:28
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video 13.02.2023 | 17:09
Kadın ve Demokrasi Vakfı Yöneticileri deprem bölgesine gitti | Video 02:13
Kadın ve Demokrasi Vakfı Yöneticileri deprem bölgesine gitti | Video 13.02.2023 | 16:28
Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak’tan enkaz altında kalan Taha Duymaz’la ilgili yeni açıklama geldi! | Video 02:45
Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak'tan enkaz altında kalan Taha Duymaz’la ilgili yeni açıklama geldi! | Video 13.02.2023 | 15:27
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 09:37
Selçuk Bayraktar açıkladı: “Kahramanmaraş’ta 2 bin kişilik 520 konteyner inşa edeceğiz” | Video 13.02.2023 | 14:18
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: Acımızı yaşayamıyoruz | Video 00:15
Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video 13.02.2023 | 14:38
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: Lütfen biraz anlayış... | Video 00:27
CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video 13.02.2023 | 14:54
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 01:08
Depremin 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA