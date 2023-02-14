8’inci Komando Tugayı Hatay’daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırdı | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8’inci Komando Tugayının Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine mamaları ulaştırmaya devam ediyor.
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