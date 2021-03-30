AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek AB'nin stratejik çıkarına
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB'nin Türkiye ile iş birliğine ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır. Bu, Türkiye için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.