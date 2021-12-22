Video Türkiye ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

22.12.2021 | 08:29

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Son dakika haberi: ABD Beyrut Konsolosluğu’nda “Diplomat” olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişiyi kendi pasaportuyla Almanya’ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı’nda suçüstü yakalandı. Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.

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