ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....

Son dakika haberi: ABD Beyrut Konsolosluğu’nda “Diplomat” olarak görevli olan D.J.K., Suriye uyruklu bir kişiyi kendi pasaportuyla Almanya’ya kaçmasını sağlarken İstanbul Havalimanı’nda suçüstü yakalandı. Üzerinden zarf içerisinde 10 bin Dolar çıkan Diplomat tutuklandı.