Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek | Video
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Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 3 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 22 Ocak günü gerçekleştirilecek.