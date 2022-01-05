Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek | Video

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 3 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 22 Ocak günü gerçekleştirilecek.