Adım adım sona doğru! Yerli otomobil Togg’dan merak uyandıran paylaşım

Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG'un 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TOGG, Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsü paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yerli otomobil Togg'un o merak uyandıran paylaşımı…