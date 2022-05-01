Adıyaman'da sel faciası! Onlarca araç suya gömüldü, kent 1 saatte bu hale geldi

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Adıyaman'da Ramazan Bayramının arife gününde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış sele neden olurken, onlarca araç sular altında kaldı. Ekiplerin sular altında kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ederken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Can açısından bir sıkıntımız yok, Allah'a çok şükür. Sadece maddi hasar noktasında sıkıntılarımız var. Sadece Adıyaman merkezin belirli noktalarında böyle bir sıkıntı oldu" ifadelerini kullandı.