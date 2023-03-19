AFAD: "Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesinde 246 konteyner kent kurulacağını ve planlan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938’in kurulumunun tamamlandığını açıkladı.
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