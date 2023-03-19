Video Türkiye AFAD: "Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" | Video
AFAD:

AFAD: "Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" | Video

19.03.2023 | 08:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesinde 246 konteyner kent kurulacağını ve planlan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938’in kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

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AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz! Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık" ifadeleri kullanıldı. Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, "Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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