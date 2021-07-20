Afganistan’daki Türk askeri bayrama görev başında girdi | Video

Afganistan başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Havaalanı’nda görev yapan Türk askeri, Kurban Bayramı’nı görev başında karşıladı.

Afganistan'da görev yapan yabancı askerler yaklaşık 20 yıl sonra ülkeden ayrılırken Türk askeri Afganistan'daki görevini sürdürüyor. Başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'nda bulunan Türk askeri, Kurban Bayramı'nı görevi başında karşıladı. Sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik, Hamid Karzai Havaalanında askeri personelle bayramlaştı. Afgan askerlerine askeri destek veren Türk askerleri, ailelerinden ve yakınlarından uzakta huzuru tesis etmeye çalışıyor. Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu, sınır ötesinde görev yapmanın ise gururunu yaşarken İHA ekibi Türk askerinin bayram kutlamasına tanıklık etti.