TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘ihanet itirafı’na sert tepki gösterdi. Kılıç, "Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey” dedi.