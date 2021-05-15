Video Türkiye TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki
15.05.2021 | 18:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki 11:48
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç’tan Ali Babacan’a tepki 15.05.2021 | 18:42
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 00:17
MSB açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 15.05.2021 | 11:48
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi 04:18
'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi 14.05.2021 | 16:07
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz... 02:04
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: "Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz..." 14.05.2021 | 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki Terör devletine öfkeliyiz 06:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki "Terör devletine öfkeliyiz" 14.05.2021 | 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Terör devletine öfkeliyiz 12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör devletine öfkeliyiz" 14.05.2021 | 14:22
SON DAKİKA: Kontrollü normalleşme başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında tarihi o duyurdu 04:45
SON DAKİKA: Kontrollü normalleşme başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında tarihi o duyurdu 14.05.2021 | 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu! 02:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kontrollü normalleşme müjdesi... Tarih belli oldu! 14.05.2021 | 14:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak 01:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" 13.05.2021 | 16:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: 'Haritaya baksınlar, kim yayılmacı...' 01:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: 'Haritaya baksınlar, kim yayılmacı...' 13.05.2021 | 14:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 01:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'te üs bölgesinde askerlerle bayram kahvaltısı yaptı 13.05.2021 | 09:39
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 01:31
Milli Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar bayram namazını Şırnak'ta kıldı 13.05.2021 | 09:38
Hava Durumu 13-05-2021 01:30
Hava Durumu 13-05-2021 13.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 12.05.2021 | 14:52
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 00:54
Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı VURAN TSK'nın emrinde | Video 12.05.2021 | 13:56
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 02:34
Kayıp atlar PKK'nın eline mi geçti? Adalar'daki atlar Şırnak üzerinden Irak'ın kuzeyine mi götürüldü? 12.05.2021 | 13:33
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 03:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 12.05.2021 | 11:03
Hava Durumu 12-05-2021 01:30
Hava Durumu 12-05-2021 12.05.2021 | 08:00
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 08:49
Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü? 11.05.2021 | 11:47
Hava Durumu 11-05-2021 01:30
Hava Durumu 11-05-2021 11.05.2021 | 08:00

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘ihanet itirafı’na sert tepki gösterdi. Kılıç, "Hakikaten siyasi ve insani ilişkiler açısından baktığımızda son derece yaralayıcı bir şey” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA