Video Türkiye AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap
23.05.2021 | 20:05

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddiasına 'Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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