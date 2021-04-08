AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Kurtulmuş, özel röportajda gündemi değerlendirdi. 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun normal karşılamasına tepki gösteren Kurtulmuş, "Birtakım bildiriler yayınlayarak işin zeminini hazırlamaktır. Burası çok açıktır. Kimse milletin aklı ile alay etmesin." dedi. Kurtulmuş, Türkiye'de tüm siyasi partilerin darbelere karşı durma konusunda asgari ortak noktada da olsa buluşması gerektiğinin altını çizdi.