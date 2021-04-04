AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır

104 emekli amiral gece yarısı darbesi iması içeren skandal bir bildiri yayınladı. Milli iradeyi açık açık tehdit eden skandal bildiriye tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da A Haber ekranlarında darbe iması içeren bildiri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esas meselenin ne Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne de Kanal İstanbul olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "‘Türkiye’de bir kaos çıkarabilir miyiz?’ diye düşünmüşler. Bir gece yarısı, o eski Türkiye’nin günlerini hatırlatan bir tarzda metni ortaya çıkardılar. Bu kabul edilemez. Vatanseverlikle alakası yoktur. Demokrasiye karşı suikasttır." ifadelerini kullandı.